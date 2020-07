No to pozamiatane. Mariusz Max Kolonko ogłosił się właśnie prezydentem Polski

Na nic dziesiątki spotkań z wyborcami, na nic tworzenie programu i liczenie na poparcie społeczeństwa. Wybory prezydenckie właśnie straciły sens. Mariusz Max Kolonko poinformował w sieci, że… ogłasza się prezydentem Polski.

To nie żart. Były dziennikarz TVP naprawdę powiedział to w jednym ze swoich filmów:

„[…] Z dniem dzisiejszym – czwartego dnia lipca roku pańskiego 2020 – przychylając się do petycji narodu polskiego, obejmuję niniejszym urząd prezydenta Polski ad interim, do czasu przeprowadzenia demokratycznych i wolnych od zbiórek podpisów uczciwych wyborów prezydenckich, wykonanych w drodze e-votingu, poprzez naród wyposażony w karty do głosowania”.

To po prostu trzeba zobaczyć:

No to chyba pozamiatane. Chałwa wielkiej Polsce!!! #wybory2020 pic.twitter.com/HhFezmxqCs — Rafał Otoka Frąckiewicz (@rafalhubert) July 4, 2020

dam/twitter,Fronda.pl