O. Leon: Kłamstwo staje się smutną normalnością

Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu

A więc:

mów prawdziwe świadectwo.

Dlaczego?

Bo Prawda was wyzwoli! (J 8,32). Według Jana Pawła II to najważniejsze zdanie Ewangelii. Prawda zaś, której najpełniejszym wyrazem jest Jezus, to zgodność słów z rzeczywistością, która nas otacza – z rzeczami i z wydarzeniami. Wszyscy mamy prawo do prawdy – rodzice, dzieci, wychowawcy, pracownicy i pracodawcy, odbiorcy mediów itd.

Ale są prawdy, do których nie wszyscy mają prawo, a wyjawianie ich jest grzechem. To tajemnica spowiedzi, tajemnice państwowe, zawodowe, a choćby i zwykłe sekrety zwierzone komuś w zaufaniu.

Jeśli zaś prawdy brak, to człowiek staje się dzieckiem szatana, bo szatan jest ojcem kłamstwa. Dzisiaj kłamstwo staje się smutną normalnością. Czyimi więc dziećmi czynią się ludzie?

Jak wiele trzeba modlitwy o prawdziwość naszych słów i postaw, o pilnowanie serca i języka. By znikły z życia prywatnego i publicznego kłamstwa, oszczerstwa, obmowy i plotki.

Jeśli ktoś w mowie nie upada, ten jest mężem doskonałym, który i całe ciało może utrzymać na wodzy (Jk 3, 2).

Fragment książki „Przestań narzekać, zacznij żyć. Część 1”

Leon Knabit OSB – ur. 26 grudnia 1929 roku w Bielsku Podlaskim, benedyktyn, w latach 2001-2002 przeor opactwa w Tyńcu, publicysta i autor książek. Jego blog został nagrodzony statuetką Blog Roku 2011 w kategorii „Profesjonalne”. W 2009 r. został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.