,,Odczepcie się od Kraśki’’. Giertych bierze w obronę dziennikarza TVN

Wiele komentarzy wzbudziły doniesienia na temat decyzji sądu, który ukarał Piotra Kraśkę za prowadzenie samochodu bez uprawnień. W obronie dziennikarza „Faktów” postanowił stanąć Roman Giertych. Najpopularniejszy polski adwokat wzywa Polaków, aby „odczepili się od Kraśki”.

„Super Express” donosi, że Piotr Kraśko został uznany za winnego prowadzenia samochodu bez uprawnień. Dziennikarz „Faktów” TVN skazany został na 7,5 tys. grzywny. Ma też rok zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Bez uprawnień miał jeździć od sześciu lat.

Do sprawy postanowił odnieść się w mediach społecznościowych Roman Giertych.

- „Odczepcie się od Kraśki! To jego prywatna sprawa. Nikomu krzywdy nie zrobił. Poniósł przewidzianą prawem karę i tyle. Każdego kto w tej sprawie ma inne zdanie zachęcam do wyrażenia go. Ban murowany”

- napisał.

Mimo tej groźby, internauci chętnie odpowiadają prawnikowi.

Łamanie prawa przez dziennikarza pouczającego o praworządności, prowadzącego jednostronną propagandę liberalno - lewicową, jest skandaliczne.

Nie, to nie jest prywatna sprawa. Kraśko nie jest nietykalny. Jest osobą publiczną. To zobowiązuje.

Będę mówić prawdę, mimo Pana szantażu. — Aleksandra Wasilewska (@OlaWasilewska77) December 13, 2021

Kraśko występuje jako obrońca wszelkich cnót a ostatecznie wygląda na to że nie szanuje prawa. To jest hipokryzja.



Osobną sprawą jest łagodne traktowanie Kraśków, Najsztubów i innych osób na świeczniku co skłania do przemyśleń, czy zwykły człowiek byłby tak łagodnie traktowany — Janko Muzykant (@PrawyJankoMuzy) December 13, 2021

Pan raczy żartować, facet przez 6 lat nagminnie łamał prawo, za co został skazany na śmiesznie niską karę grzywny i pozbawienie prawa jazdy na kolejny rok. Co sprawi że już jutro nie wsiądzie za kierownicę jeśli nie presja społeczeństwa??? — Grzegorz Żuwała (@Azrael1979) December 13, 2021

kak/Twitter