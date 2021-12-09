09.12.21, 17:33Fot. via: Pixabay (huntlh)/ P. Tracz / KPRM via:Flickr (Kancelaria Premiera)
Odszkodowania za NOP-y. Sejm przegłosował ustawę!
Sejm przegłosował dziś projekt ustawy o Funduszu Kompensacyjnym Szczepień Ochronnych. Ustawa umożliwi uzyskanie świadczenia pieniężnego bez konieczności dochodzenia swoich praw w sądzie przez osoby, u których wystąpiły niepożądana odczyny poszczepienne.
Za ustawą opowiedziało się 428 posłów. Przeciw było 7 posłów Konfederacji. Czterech posłów Koalicji Obywatelskiej wstrzymało się od głosu.
W myśl ustawy świadczeniem kompensacyjnym będą objęte wszystkie działania niepożądane, które wystąpiły po przyjęciu szczepień przeciwko COVID-19 przeprowadzonych od 26 grudnia 2020 roku oraz pozostałych szczepień objętych przepisami projektowanej ustawy wykonanych od 1 stycznia 2023 roku. Wysokość świadczenia będzie uzależniona od długości hospitalizacji. Będzie ono uzyskiwane w trybie postępowania administracyjnego i zakończone decyzją administracyjną Rzecznika Praw Pacjenta. Termin na rozpatrzenie wniosku wyniesie 2 miesiące. Złożenie wniosku będzie podlegało opłacie w wysokości 200 zł, która będzie zwracana w przypadku przyznania świadczenia.
kak/PAP, 300polityka.pl, DoRzeczy.pl
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