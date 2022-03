Ogromna manifestacja w Belgradzie. Serbowie bardziej prorosyjscy od Rosjan?

Serbia od lat utrzymuje świetne stosunki z Rosją, a Serbowie darzą Rosjan sympatią. Nie zmieniła tego rosyjska inwazja na Ukrainę. W stolicy kraju Belgradzie przeszły duże manifestacje poparcia dla Rosji.

Wczoraj wieczorem w Belgradzie miała miejsce duża demonstracja poparcia dla Rosji. Czy Serbowie są bardziej prorosyjscy od Rosjan? Wiele na to wskazuje, ponieważ w Rosji dotychczas mają miejsce wyłącznie demonstracje antywojenne.

Serbski marsz poparcia dla Rosji rozpoczął się przy pomniku cara Mikołaja II, a skończył w okolicach ambasady rosyjskiej.

#Belgrade (Serbia) is the only city in the world where mass rallies in support of #Russia take place pic.twitter.com/oNB6H1Y1ue

Demonstranci w trakcie marszu rozwinęli ogromną flagę Rosji. Trzymali także mniejsze flagi Rosji oraz zdjęcia i portrety Władimira Putina.

Wśród demonstrantów obecni byli także członkowie klubu motocyklowego Nocne Wilki, znani z bliskich związków z Władimirem Putinem. Niektórzy członkowie Nocnych Wilków walczą po stronie rosyjskiej w Donbasie i na Krymie już od 2014 roku.

"Prorosyjscy protestujący zebrali się w Belgradzie przed pomnikiem Cara Mikołaja II (odsłoniętym podczas wizyty Putina w 2014 roku). Jeden z organizatorów powiedział, że jeśli Serbia wdroży sankcje, to na ulice wyjdzie ich dwa razy tyle" - napisała na temat demonstracji Una Hajdari z redakcji "Politico".

Pro-Russian protesters gathered tonight in Belgrade in front of the monument of Tsar Nikolai II (unveiled during a visit by Putin in 2014).



One of the organizers said that if Serbia imposes sanctions, twice as many would come out to protest. pic.twitter.com/jE6CqUwk15