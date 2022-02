Panika w Moskwie i szturm na bankomaty dzisiaj już o 5. rano [Wideo]

Wczoraj późnym wieczorem media podały, że Stany Zjednoczone, Kanada, Unia Europejska i Wielka Brytania zgodziły się na odcięcie Rosji od systemu SWIFT, (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication - Stowarzyszenie na rzecz Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej). Informacja ta wywołała w Rosji panikę, co można było obserwować już dzisiaj we wczesnych godzinach porannych w Moskwie.

"Przygotowujemy się do wdrożenia regulacji prawnych" – poinformowały cytowane przez agencję Reutera władze SWIFT, które potwierdziły, że wykonają zalecenia Stanów Zjednoczonych, UE i innych sojuszników.

System SWIFT odpowiada a pośredniczenie w transakcjach między bankami, domami maklerskimi, giełdami oraz innymi instytucjami finansowymi.

Po podaniu tej informacji przez media w Moskwie wybuchła panika, a dzisiaj już od wczesnych godzin rannych ludzie wypłacali gotówkę z bankomatów, tworząc gigantyczne kolejki.

Jak z kolei podał korespondent amerykańskiej telewizji NBC News Raf Sanchez, będący obecnie w Moskwie, obsługa hotelu poprosiła go uregulowanie rachunku „z góry”.

- Mój hotel w Moskwie poprosił mnie o wcześniejsze uregulowanie rachunku, ponieważ nie są pewni, czy karty kredytowe będą działać po wprowadzeniu sankcji SWIFT - napisał na Twitterze Raf Sanchez.

My hotel in Moscow asked me to settle the bill early because they aren’t sure if credit cards are going to work once SWIFT sanctions kick in.