Papież do pseudokatolickiej organizacji LGBT: Dziękuję za otwarte serce

EWTN ujawnił dwa listy skierowane przez papieża Franciszka do znanego z lobbowania na rzecz postulatów ruchu LGBT i oficjalnie uznanego przez amerykański episkopat za niekatolickie stowarzyszenia New Ways Ministry. W swoich listach Ojciec Święty… dziękuje działaczom „za serce otwarte na bliźnich”.

W wysłanych w maju i czerwcu listach do dyrektora kontrowersyjnej organizacji Francisa DeBernardo papież dziękował za „posługę” stowarzyszenia i „duszpasterską postawę”.

- „Dziękuję za twoją pracę na rzecz bliźnich… za twoje serce otwarte dla bliźniego”

- napisał Franciszek do działacza LGBT.

Za listy te natychmiast papieża pochwalił znany z propagowania postulatów LGBT w Kościele jezuita, o. James Martin.

- „Ciepły list Ojca Świętego do New Ways Ministry to nie tylko jego kolejny krok w dotarciu do osób LGBTQ, ale początek pewnego rodzaju rehabilitacji dla New Ways, a także dla [współzałożycielki organizacji] Siostry Jeannine, w uznaniu ich ważnej posługi w naszym Kościele”

- napisał duchowny.

Od New Ways Ministry amerykański episkopat odciął się oficjalnie w 2010 roku. Ówczesny przewodniczący Konferencji Episkopatu USA kardynał Francis George z Chicago oświadczył, że deklarowanie się tej grupy jako katolików „jedynie wprowadza wiernych w błąd co do autentycznego nauczania i posługi Kościoła w odniesieniu do osób o skłonnościach homoseksualnych”.

- „Nikt nie powinien być wprowadzany w błąd deklaracją jakoby New Ways Ministry zapewniało autentyczną interpretację katolickiego nauczania i autentyczną katolicką praktykę duszpasterską”

- podkreślił.

