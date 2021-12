Pierwsza rozmowa Xi Jinpinga z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem

21 grudnia miała miejsce rozmowa telefoniczna przewodniczącego Komunistycznej Partii Chin z nowym kanclerzem Republiki Federalnej Niemiec Olafem Scholzem, który oficjalnie objął urząd 8 grudnia. Obie strony wyraziły chęć dalszej współpracy. Strona niemiecka na razie podeszła bardzo dyplomatycznie do rozmów, biorąc pod uwagę zapowiadaną wcześniej twardszą retorykę wobec Pekinu.

Xi wskazywał, że Chiny wiele zyskały na współpracy. Od pięciu lat są największym partnerem handlowym Niemiec, a współpraca gospodarcza wciąż się zacieśnia. Jego zdaniem obie strony powinny aktywnie zbadać nowe obszary przyszłej współpracy, takie jak nowa energia oraz zielona i cyfrowa gospodarka. Niemcy stanowią ważny węzeł China-Europe Railway Express, a kooperacja w ramach Inicjatywy Pasa i Szlaku będzie korzystna dla wszystkich państw na trasie. Zdaniem Xi obie strony powinny zwiększyć koordynację i współpracę w sprawach międzynarodowych. Ma też nadzieję, że Niemcy będą nadal odgrywać pozytywną rolę w stabilizowaniu więzi chińsko-unijnych [i].

Co znamienne, na stronie rządu RFN znalazła się jedynie krótka adnotacja dotycząca rozmowy [ii], ale na oficjalnych kontach w social mediach (Twitter i Facebook) zabrakło wpisu na ten temat. Na stronie rządowej podano, że rozmowa dotyczyła pogłębienia dwustronnego partnerstwa i stosunków gospodarczych, rozwoju relacji UE-Chiny oraz kwestii międzynarodowych [iii]. Strona chińska podała dłuższą notę na temat wypowiedzi Scholza. Kanclerz Niemiec miał wymienić trzy filary trwałego rozwoju relacji niemiecko-chińskich – 1. zmiany klimatyczne, 2. pandemia COVID-19, 3. ścisła komunikacja w sprawach regionalnych, np. kwestii Afganistanu czy irańskiego programu nuklearnego. Ma też nadzieję, że umowa inwestycyjna UE-Chiny wejdzie w życie tak szybko, jak to możliwe [iv]. Co ciekawe, jest to sprzeczne z porozumieniem koalicyjnym, zgodnie z którym umowa CAI forsowana przez Merkel nie może zostać ratyfikowana na tym etapie. Biuro Scholza nie odpowiedziało na pytanie, czy informacje podane przez stronę chińską są prawdziwe. Obie wersje nie odwołują się także do kwestii praw człowieka [v].

Nowy rząd w Niemczech może być problematyczny dla władz KPCh. Zwraca on bardziej uwagę na problem praw człowieka i ekspansywną politykę zagraniczną. Scholz próbował pominąć te kwestie podczas rozmowy, ale zapewne powrócą one na agendę, prawdopodobnie w formie komentarzy do wydarzeń.

Poprzednia kanclerz, Angela Merkel, spotykała się z oskarżeniami o zbyt małą krytykę podejścia Pekinu do praw człowieka i innych spornych kwestii. W maju Parlament Europejski zawiesił długo planowaną umowę inwestycyjną CAI między Chinami a UE, którą wcześniej na ostatniej prostej zatwierdzała poprzednia kanclerz. Władze ChRL zachęcają wciąż władze europejskie do zmiany zdania i wprowadzenia umowy. Obecny klimat polityczny w Niemczech i UE daje jednak małe szanse na zmianę decyzji. Wydaje się, że pragmatyczna współpraca gospodarcza będzie się dalej rozwijać i powiązania gospodarcze oraz przemysłowe zniwelują te sprzeczki.

[i] https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/202112/t20211222_10474164.html

[ii] https://www.bundeskanzler.de/bk-de/aktuelles/bundeskanzler-scholz-telefoniert-mit-dem-chinesischen-staatspraesidenten-xi-jinping-1993058

[iii] https://www.bundeskanzler.de/bk-de/aktuelles/bundeskanzler-scholz-telefoniert-mit-dem-chinesischen-staatspraesidenten-xi-jinping-1993058

[iv] https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/202112/t20211222_10474164.html

[v] https://www.politico.eu/article/olaf-scholz-xi-jinping-deepen-economic-ties-germany-china-human-rights/

Artykuł pierwotnie ukazał się na stronie think tanku Warsaw Institute.

