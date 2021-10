Polityka i knajacki język autorów, czyli gala Nike 2021

Zakończyła się jubileuszowa, 25. gala wręczenia nagród Nike. Bardziej niż wydarzeniem literackim, impreza zdawała się jednak być wydarzeniem politycznym, na którym nie zabrakło ataków wymierzonych w partię rządzącą. Knajackim językiem popisał się Grzegorz Piątek.

Politycznych akcentów w czasie gali wręczenia nagród Nike w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego było wiele. Stacja TVN pokazywała na przykład prezentowane przez uczestników hasło wypisane na kartkach: „Gdzie są dzieci z Michałowa”. W wulgarny sposób partię rządzącą postanowił też zaatakować Grzegorz Piątek, autor książki „Najlepsze miasto świata. Warszawa w odbudowie 1944-1949”.

- „To całe faszystowskie g***o, w którym się aktualnie znajdujemy, też się kiedyś skończy”

- grzmiał ze sceny, na co odpowiedziano mu brawami.

- „Brawo za to co Pan powiedział i co Pan napisał”

- mówił Grażyna Torbicka.

kak/PAP, Twitter