Polscy teologowie solidaryzują się z Benedyktem XVI

Polscy teologowie zaprotestowali przeciwko, w ich ocenie "niegodziwemu" potraktowaniu Benedykta XVI.

"Polscy teologowie protestują przeciwko niegodziwemu potraktowaniu Benedykta XVI i łączą się z całą mocą z emerytowanym Papieżem, odznaczającym się niezłomną postawą moralną, jakiej dawał świadectwo nieustannie w okresie posługi uniwersyteckiej, biskupiej i papieskiej" - czytamy w liście, jaki stowarzyszenia polskich teologów przesłały do Katolickiej Agencji Informacyjnej.

"Uznajemy niezwykłą wielkość teologicznego dyskursu Benedykta XVI i domagamy się uszanowania godności Człowieka, który zawsze stanowczo bronił Bóstwa Jezusa Chrystusa w zsekularyzowanym świecie, a tym samym każdej istoty ludzkiej" - czytamy w dalszej części listu.

W liście podkreślono znaczenie i doniosłość dzieł teologicznych Benedykta XVI, a w szczególności "hierarchicznej triady" Bóg-człowiek-świat. Należy ją rozumieć, jako konieczność budowania świata w zgodzie z Bogiem.

"Dzięki takiej jasności i jednoznaczności myśli i jednocześnie dosadności wyrażania całej prawdy objawionej Ratzinger – Benedykt XVI rzuca wyzwanie współczesnemu światu i jednocześnie daje ludowi Bożemu świetlistą orientację, co jest prawdziwe a nieprawdziwe, co katolickie a niekatolickie, co Boże a co antyboskie" - czytamy w liście.

Pod koniec listu wyrażono podziw dla dorobku teologicznego Benedykta XVI oraz zapewniono o "teologicznej i ludzkiej" bliskości.

jkg/ekai