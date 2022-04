Pomidorowa, jakiej jeszcze nie jadłeś! Rozgrzewa i leczy

Pomidorowa... danie pozornie proste, ale zapewniam was, można je zrobić naprawdę ciekawie. Oto przepis na doskonałą, rozgrzewającą pomidorową - na jesień w sam raz. A to nie wszystko - dzięki jednemu składnikowi ta zupa ma w dodatku właściwości lecznicze.

Potrzebujemy:

jednej cebuli

papryczka chili

łyżki oliwy z oliwek

bazylia (powinny być to świeże liście, ,,od biedy'' można dać suszone)

puszka siekanych pomidorów 400g albo 5-6 dużych pomidorów (sparzonych, obranych, posiekanych)

wywar warzywny, warzywno-mięsno albo rosół - 1 litr

sól do smaku

łyżeczka słodkiej papryki czerwonej

główka czosnku

Co zrobć?

Cebulę i liście bazylii siekamy. Papryczkę chili kroimy na pół, ewentualnie usuwamy pestki (są bardzo ostre - ale można zostawić). Rozgrzewamy oliwę w garnku. Dorzucamy cebulę, smażymy kilka minut. Dodajemy rozgnieciony lub drobno posiekany czosnek - ile? To zależy - jeden ząbek do smaku, lub nawet 5-6 ząbków dla zdrowia - bo to właśnie czosnek daje nam pożądane właściwości lecznicze.

Po chwili dodajemy pomidoryoraz wywar warzywny. Dorzucami ostrą papryczkę chili, mieszamy i gotujemy od 20 do 30 minut na małym ogniu. Po tym czasie zawartość garnka przelewamy i przecieramy przez sito. Doprawiamy solą i papryką słodką.

Efekt? Piorunujący. Nie dość, że pyszna, to i rozgrzewająca... A jeżeli dodaliśmy czosnek, to jak zwykle dzięki niemu - pomaga w pokonywaniu chorób.

Smacznej pomidorowej!!!