Premier Morawiecki: Leczymy rannych ukraińskich żołnierzy w polskich szpitalach

– Jesteśmy gotowi, aby w przypadku nasilenia walk na Ukrainie przygotować osobne transporty dla wszystkich tych, którzy będą chcieli w szybki sposób przemieścić się z terenów zachodniej Ukrainy do Rzeczypospolitej – oświadczył szef polskiego rządu Mateusz Morawiecki.

- Dziś w polskich szpitalach leczymy rannych żołnierzy ukraińskich – poinformował premier.

Odnosząc się do sprowadzania do kraju Polaków mieszkających na Ukrainie premier stwierdził, że dla nich już obecnie funkcjonuje „wiele udogodnień, możliwości normalnego funkcjonowania w Polsce”. – Oni są też częścią tej wielkiej fali uchodźców, która do nas trafiła, ponad 2,5 milionów ludzi – sprecyzował.

Dodał też, że polskie konsulaty oraz działalność rządu i agend rządowych pozwala na stały kontakt z potrzebującymi pomocy Polakami.

mp/pap/portal tvp info