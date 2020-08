Prezes PiS na otwarciu Parku Pamięci Narodowej: Trwa akcja dyfamacyjna wobec naszego narodu

W dniu wczorajszym w Toruniu odbyła się uroczystość Otwarcia Parku Pamięci Narodowej „Zachowali się jak trzeba”. Jest to miejsce, które upamiętnia i ma pokazywać światu Polaków, którzy z narażeniem życia swojego i swoich rodzin w czasie II wojny światowej ratowali Źydów.

Park ma kontur granic Polski, a w alei tworzącej to miejsce zostały umieszczone tablice z 18 457 nazwiskami Polaków, którzy ratowali Żydów przed śmiercią w czasie drugiej wojny światowej. Tablice te wieczorami będą podświetlane na biało-czerwono.

Park Pamięci Narodowej powstał z inicjatywy szefa Radia Maryja o. Tadeusza Rydzyka, a na jego otwarciu byli obecni prezes PiS Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki, wicepremierzy Piotr Gliński i Jacek Sasin oraz minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Odnosząc się do holokaustu oraz medialnej nagonki w tej sprawie na Polskę prezes partii rządzącej Jarosław Kaczyński powiedział:

- W centrum tego dobrze zaplanowanego przedsięwzięcia jest oskarżenie naszego narodu o to, że brał udział w Holokauście, że brał udział w mordowaniu współobywateli narodowości żydowskiej. Trzeba tu było umieć powiedzieć „nie”, ale to musiało być „nie” oparte o argumenty i konkretną wiedzę – mówił prezes Prawa i Sprawiedliwości.

Kaczyński podkreślił:

- Ten Park, który jest otwierany, tez Polsce dobrze się przysłuży, przysłuży się przeciwstawieniu temu, co ma nas na różne sposoby pogrążyć, uderzyć w naszą godność i w jakimś dalej posuniętym planie naszej inne interesy, choć godność jest tu niewątpliwie najważniejsza, bo ona nie ma swojej ceny, Powtarzam: to kolejne dzieło, Radio Maryja, to wszystko, co z niego wyrastało zwykle reagowało na wyzwania czasu, one się zmieniały, ale ta zmiana, której poświęcony jest Park, jest od przeszło 20 lat trwałym elementem tego wielkiego wysiłku i jest szczególnie ważna dla naszej przyszłości, pozycji wśród innych narodów, także dla tej wartości, jaką musimy traktować, jako szczególnie istotną, to po prostu prawda

Zaznaczył, że trwa obecnie walka o pamięć historyczną i prawdę historyczną. Powiedział:

- Chodzi także o prawdę bardzo konkretną. Dlatego tego przedsięwzięcia, które tę prawdę ma prezentować, dotyczy to nasze spotkanie, ten akt otwarcia czegoś, co będzie już na stałe wpisywało się w historię naszego narodu i to wszystko, co jest związane z jej prezentowaniem, będzie częścią tej prawdziwej opowieści o naszych dziejach, o godności Polaków, o tych wszystkich, którzy czynili, jak trzeba.





mp/radio maryja