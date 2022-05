Prezydent na Słowacji: Wspieramy integrację Ukrainy z UE

Prezydenci Polski i Słowacji Andrzej Duda i Zuzana Čaputova zapowiadają serię wizyt w państwach Europy Zachodniej i przekonywanie ich liderów do przyznania Ukrainie statusu kandydata do członkostwa w Unii Europejskiej.

Przywódcy spotkali się dziś w Bratysławie. Po rozmowach „w cztery oczy” i z udziałem delegacji, odbyła się wspólna konferencja prasowa.

– Idea, aby przyznać Ukrainie status państwa kandydującego do Unii Europejskiej jest ważna. Przyjąłem propozycję Prezydent Zuzany Čaputovej, żeby podjąć swoistą misję lobbingu za Ukrainą wśród naszych koleżanek i kolegów w państwach UE, na Zachodzie Europy, zwłaszcza tam, gdzie są wątpliwości, czy Ukraina powinna szybko ten status dostać. My nie mamy żadnych wątpliwości, że powinna ten status dostać jak najszybciej – akcentował Andrzej Duda po rozmowach z Prezydent Słowacji.

– Będziemy też na tych spotkaniach przekonywali do tego, aby zbliżający się szczyt NATO w Madrycie podjął decyzję o wzmocnieniu obecności na wschodniej flance Sojuszu, a więc tutaj, gdzie to zagrożenie rosyjskie jest realne, tutaj, gdzie to zdecydowane odstraszanie jest bardzo potrzebne – przekonywał Prezydent.

Andrzej Duda podkreślał, że „w Polsce stosunek do wojny rozpętanej przez Rosję na Ukrainie jest absolutnie jednoznaczny”. – Wszyscy wiedzą, że trzeba pomóc Ukraińcom, którzy uciekają, chroniąc się przed śmiercią, wojną i gwałtem – mówił Andrzej Duda, dodając, że Słowacja także wspiera uchodźców z Ukrainy.

– Oczywiście potrzebujemy wsparcia ze strony UE, ze strony unijnych instytucji; powinny powstać specjalne fundusze, które byłyby przekazane proporcjonalnie do liczby uchodźców, którzy są w danym kraju – wskazywał Prezydent.

– Nie mamy żadnych wątpliwości, że trzeba wspierać Ukrainę na wszystkie możliwe sposoby, dlatego wspieramy Ukrainę humanitarnie, również militarnie, by Ukraińcy mogli jak najskuteczniej bronić swojego kraju – wskazywał Andrzej Duda, dodając, że tym samym Ukraina broni także Europy, a przede wszystkim naszej części Europy przed imperialnymi działaniami dzisiejszej Rosji.

Andrzej Duda podkreślał również, że współpraca między Polską i Słowacją układa się „bardzo dobrze”. – Cieszę się, że możemy nawzajem na siebie liczyć, bo ten trudny czas, w jakim w tej chwili znalazły się nasze kraje, nasze narody, pokazuje właśnie, że możemy na siebie liczyć jako sąsiedzi. Współdziałamy ze sobą, współpracujemy, jesteśmy razem członkami Sojuszu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej, współpracujemy ze sobą w wielu formatach takich jak format Trójmorza – mówił.

W programie wizyty jeszcze rozmowy z Premierem Eduardem Hegerem oraz Przewodniczącym Rady Narodowej Republiki Słowackiej Borisem Kollárem.

Wizyta w Republice Słowackiej odbywa się w ramach serii spotkań Prezydenta w regionie mających na celu koordynowanie współpracy i pomocy dla Ukrainy. W ostatnim czasie Andrzej Duda odwiedził Czechy i Litwę, a w piątek złoży wizytę w Republice Estońskiej.

Szef BPM Jakub Kumoch zapowiedział też, że w przyszłym tygodniu spodziewana jest wizyta nowej Prezydent Węgier Katalin Novák.

Prezydent.pl