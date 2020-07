Prezydent: Nie zgodzę się na żadne eksperymenty na naszych dzieciach. Absolutnie nie ma zgody na żadne agresywne programy edukacji seksualnej

Prezydent Andrzej Duda po raz kolejny mocno i zdecydowanie zadeklarował, że chce chronić polskie rodziny. Rodzina to związek kobiety i mężczyzny. Podkreślił, że „absolutnie nie ma zgody na żadne agresywne programy edukacji seksualnej”.

Na wiecu wyborczym w Drawsku Pomorskim w województwie Zachodniopomorskim Andrzej Duda powiedział:

- Chcę chronić i wspierać rodzinę nadal. Ja się absolutnie nie godzę i nie zgodzę na żadne eksperymenty na naszych dzieciach, na ich seksualizację, na jakiekolwiek adopcje przez pary jednopłciowe. Nie ma tego, nie ma takiej możliwości

Podkreślił także:

- Absolutnie nie ma zgody na żadne agresywne programy edukacji seksualnej, na to, żeby uczyły tego jakieś instytucje, które nie są instytucjami szkolnymi, co dzieje się poza kontrola rodziców i bez ich zgody"

Dalej wyjaśnił:

- Dlaczego ja mam przemilczać to, przepraszam, że w konstytucji polskiej jest napisane, że małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny, i ja się na nic innego nie godzę. Jeżeli żyjemy w wolnym kraju, mam prawo to mówić, i to głośno



