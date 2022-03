Prof. Górski: dla Zachodu skończył się czas miękkiej gry z Rosją

Dlatego w polskim interesie leży to, aby jak najszbciej doprowadzić do rozstrzygnięcia tej konfrontacji. Tym bardziej, że lepszej okazji do złamania pozycji Rosji - tego największego od czterystu lat przekleństwa dla Polski - może znowu długo nie być.

Mamy więc totalny impas i perspektywę długotrwałego, destabilizującego przede wszystkim nas konfliktu. Nas, bo to my będziemy krajem frontowym, hubem zaopatrzeniowym, miejscem transferu milionów ludzi i konieczności udzielenia schronienia olbrzymim masom uciekinierów z Ukrainy. Do tego zmuszeni będziemy funkcjonować w stanie permanentnej podwyższonej gotowości bojowej. Żaden kraj bez potężnego wsparcia nie jest w stanie tak funkcjonować dłużej niż rok.

Nie możemy zaakceptować tych frazesów. W interesie Polski leży to, aby obecny konflikt spowodował ciężką klęskę Rosji. Na tyle ciężką, aby na kilka dziesięcioleci została ona zepchnięta do defensywy.

Że to oznacza eskalację konfliktu i może eskalację wojny? A co mamy teraz? Cieszymy się z tego, że bomby spadają dziś na Łuck czy Lwów, a nie na na nasze miasta. Że spadną jutro? Że będziemy mieli potężne problemy społeczne i ekonomiczne, ciągle podsycane przez Rosję i jej zauszników i zostaniemy z tymi problemami sami. Bo Unia będzie się troszczyć o stan praworządności a nie realną pomoc dla milionów ukraińskich migrantów.

Dziś gdy Rosja przykładnie się kompromituje, gdy obnażony został żałosny stan jej armii, a jednocześnie iluzją jest skuteczność "sankcji" i międzynarodowej jej "izolacji", właśnie zdecydowane wsparcie Ukrainy może spowodować radykalny zwrot i upadek Rosji.

Dziś jest ona wstrząśnięta i bezradna. Skoro straszy uderzeniami nuklearnymi, to znaczy że nie ma już żadnych innych sił, aby utrzymać się na powierzchni. Czy to oznacza, że zdesperowani i przerażeni wizją upadku rosyjscy włodarze sięgną po broń nuklearną? Odpowiedzmy sobie pytaniem? Czy po to kradli przez ostatnie ćwierć wieku miliardy dolarów, żeby dzisiaj rzucić je na stos, w imię zaspokojenia ego jednego faceta? Jakoś nie chce mi się w to wierzyć.

Skończył się czas miękkiej gry z Rosją, chociaż zastęp tych, którzy już przebierają nóżkami aby wrócić do "lkonstruktywnych relacji" jest niemały. Oby to nie oni zdominowali dziś narrację "kolektywnego zachodu". Jeśli się tak stanie, to wkrótce czy to Putin czy to jego następca znów będą brylować na berlińskich czy paryskich salonach".