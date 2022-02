Prof. Górski: Zaproponowany przez KE "plan kompromisu z Polską" jest nie do przyjęcia!

W pełni zgadzam się z #Saryusz-Wolski. Zaproponowany przez von der Leyen "plan kompromisu z Polską" jest nie do przyjęcia, poza kwestią zmiany formy organizacyjnej odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. A to już jest przesądzone.

Jakie są aktywa Komisji Europejskiej:

1. Dalsza blokada KPO dla Polski -

NASZA ODPOWIEDŹ:

a) blokada wszelkich wypłat z FO do wszystkich uczestników programu (wymóg jednomyślności dla tych wypłat)

b) zawetowanie proponowanych zmian dot. uzyskania źródeł własnych dochodów przez UE - bez tego FO nie będzie mógł być skutecznie kontynuowany, bo Unia nie pozyska odpowiednich środków na rynkach finansowych - jednomyślność

c) blokada w następstwie powyższego zmian do budżetu UE - jednomyślność

MAMY kilka opcji atomowych.

2. Próba egzekwowania "kar" nałożonych ultra vires przez Trybunał Leanertsa

NASZA ODPOWIEDŹ:

a) nie płacimy

b) jeśli KE będzie nielegalnie potrącać "kary" z bieżących płatności, pomniejszamy wpłaty do budżetu - to dla UE groźne z uwagi na jej i tak skomplikowaną sytuację na rynkach finansowych, z uwagi na deficyt środków własnych dla obsługi FO

c) przy dalszym brnięciu KE w zaparte - kolejne nasze potrącenia wraz z zapowiedzią blokowania Fit for 55 po całości

3. Fit for 55

NASZA ODPOWIEDŹ:

a) blokada elementów finansowych wymagających jednomyślności - to kładzie cały plan

b) wycofanie się z mechanizmu ETS - zyskujemy na obniżeniu cen energii, co zwiększa naszą siłę konkurencyjną, a dodatkowo wpływa bezpośrednio na radykalne obniżenie inflacji - same korzyści

4. Orzeczenie ultra vires Trybunału Lenaertsa w sprawie możliwości blokowania wypłat środków unijnych z uwagi na naruszenie praworządności

NASZA ODPOWIEDŹ:

a) odrzucenie go przez polski Trybunał Konstytucyjny

b) w przypadku próby potrącania należnych nam wypłat - adekwatne potrącanie naszych składek i kierowanie ich na obszary, które ew. KE zablokuje swoimi decyzjami

I CO WAŻNE - TO NIE JEST CAŁY WACHLARZ NASZYCH MOŻLIWOŚCI

Jeśli KE pójdzie w któryś z powyższych scenariuszy, to oznacza dla nich SAMOBÓJSTWO, a jednocześnie rozwalenie Unii.

ONI TO WIEDZĄ - WAŻNE ŻEBYŚMY MY TEŻ TO WIEDZIELI.

GRA BĘDZIE NAPRAWDĘ OSTRA, ALE WSZYSTKIE KARTY SĄ TERAZ PO NASZEJ STRONIE.

I co najważniejsze - TAK NAPRAWDĘ TO W NASZYCH RĘKACH JEST TERAZ LOS UNII EUROPEJSKIEJ. ZRÓBMY Z TEJ SIŁY TAKI UŻYTEK, KTÓRY NAJLEPIEJ ZAOWOCUJE DLA POLSKI.

mp/facebook/grzegorz gorski