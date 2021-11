Prof. Gut o Omikronie: medialna histeria, strachy na lachy!

- Zmagamy się z medialną histerią ws. wariantu Omikron - powiedział znany polski wirusolog prof. Włodzimierz Gut.

- Obserwuję to, co dzieje się wokół tego wariantu koronawirusa, z dużym zdumieniem. Mam wrażenie, że Delcie przypisano tyle strasznych cech, a ona w Japonii tak zmutowała, że teraz trzeba ją czymś zastąpić. o medialna histeria, a powodów do paniki nie ma - mówił prof. Gut.

Prof. Gut przyznał, że Omikron wykazuje się dużą liczbą mutacji. Nie ma on jednak zmutowanych miejsc krytycznych, które znajdują się w białku S.

- Gdyby ten wariant zebrał naprawdę poważne mutacje, to przestałby istnieć. Nie może mieć i nie ma w tej chwili mutacji zmieniających całkowicie jego strukturę. Dlatego więc wniosek jest prosty: szczepionki, które posiadamy, będą nas przed nim chroniły. Oczywiście mowa o ciężkim przebiegu i zgonie, bo od początku powtarzałem, że szczepienia nie chronią przed zakażeniem - podkreślił wirusolog.

- Cała opowieść o jego większej zakaźności to strachy na lachy. Nic o niej nie wiemy i nie jesteśmy w tym momencie w stanie powiedzieć. Wystarczyłoby, abyśmy wzięli w trakcie tej epidemii przykład z Japończyków. Tam szczepienia i dyscyplina społeczna spowodowały wyeliminowanie wariantu Delta. Powinniśmy się więc szczepić, bo już jedna dawka każdej z dostępnych szczepionek chroni nas przed zgonem i ciężkim przebiegiem - kontynuował prof. Gut.

Dodał, że zakaz lotów i tak nic już nie zmieni, ponieważ Omikron krąży już po świecie.

- Nie da się zamknąć teraz granic w obrębie UE. Aby miało to bowiem jakikolwiek sens, to musielibyśmy zamknąć granice także dla tranzytu i przewozu towarów, a to przecież scenariusz science-fiction. Są kraje, które dziś odwołają loty do państw afrykańskich, a za 7 czy 14 dni je wznowią. I co dalej? Do tego czasu Omikron już zostanie w Afryce wyeliminowany? Nie zostanie, więc wszelkie te działania i tak będą nieskuteczne. Jeszcze raz powtarzam: mutacje, które zaszły w ramach SARS-CoV-2 w wariancie Omikron są duże, ale nie zmieniają nic w zasadzie w zakresie dostępnych metod zabezpieczeń, czyli szczepionek. Nasze organizmy będą go rozpoznawały tak samo, jak poprzednie warianty SARS-CoV-2 - ocenił wirusolog.

