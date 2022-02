Prof. Gut: pandemia wkrótce się skończy, po niej będzie "kociokwik"

Wirusolog prof. Włodzimierz Gut stwierdził, że społeczeństwo polskie jest coraz bliżej nabycia zbiorowej odporności przeciwko koronawirusowi. Według jego słów, niedługo przestaniemy się interesować codziennymi statystykami zakażeń.

W ocenie Guta do nabycia odporności stadnej przyczynia się masowość zakażeń wariantem omikron. Jego zdaniem znacznie większym problemem są inne choroby.

- Nadwyżka umieralności na inne choroby jest obecnie największym problemem - ocenił wirusolog.

Stwierdził także, że wkrótce czeka nas wielki "kociokwik". - W Polsce, po obecnej epidemii, będzie jeden wielki kociokwik na parę lat. Przynajmniej trzy. Nałożą się bowiem na siebie długotrwałe skutki COVID-19 i skutki braku leczenia innych chorób. Dlatego tak istotne są szczepienia. One nie chronią przed zakażeniem, co zawsze mówiłem, ale jak się tego wirusa złapie, to potem nie ma długotrwałych konsekwencji. A tak obie te grupy trafią do systemu ochrony zdrowia. Ten będzie musiał włożyć wiele wysiłku w leczenie chorych i jeszcze więcej środków - ocenił Gut.

- Przestaniemy się interesować codziennymi wynikami zakażeń, a będziemy, jako społeczeństwo, musieli się zainteresować wynikami swoich badań - dodał.

jkg/pap