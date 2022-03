Rosja może użyć broni chemicznej lub biologicznej. Ostrzeżenie brytyjskiego MON

Coraz częściej mówi się o możliwym ataku bronią chemiczną lub biologiczną ze strony Rosji. Wczoraj ostrzegło przed tym brytyjskie ministerstwo obrony.

W aktualizacji wywiadowczej podkreślono, że Rosja może planować takie uderzenie na Ukrainie pod fałszywą. Miałaby temu towarzyszyć szeroko zakrojona dezinformacja – podają Brytyjczycy.

Ministerstwo zwróciło uwagę na fakt, że coraz częściej pojawiają się rosyjskie oskarżenia na temat rzekomych chęci użycia broni chemicznej i biologicznej przez Ukrainę. Dodano, że nie udało się znaleźć żadnych dowodów popierających te oskarżenia, co może dowodzić planów Rosji dot. ataku.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 14 March 2022



