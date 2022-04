Rosja sięga po niekonwencjonalną broń. Sołowiow… rzuca klątwę na Zełenskiego

Kiedy przedstawiana jako „druga co do potęgi” armia Władimira Putina zawiodła na Ukrainie, Kreml przechodzi do mniej racjonalnych środków. Na antenie stacji Rossija 1 Władimir Sołowjow postanowił… rzucić klątwę na Wołodymyra Zełenskiego.

- „Przeklinam cię! Tyś jest zwykły diabeł i zło wcielone, nie Żyd!”

- mówił na antenie rosyjskiej telewizji jeden z głównych propagandystów Putina.

Przekonywał, że Rosjanie walczą z „antychrystem”, a rząd Ukrainy nazywał „satanistycznym i nazistowskim”.

Propaganda Kremla stara się pokazywać Rosjanom wojnę na Ukrainie jako konieczny środek obrony przed Stanami Zjednoczonymi, które wedle Sołowiowa chcą „zniszczyć Rosję”.

kak/Onet.pl