Rzecznik rządu: PIS rekordowo obniża podatki

Piotr Mueller mówiąc o nowej matrycy VAT powiedział: „Prawo i Sprawiedliwość obniżyło podatki rekordowo w historii Polski”. Zgodnie z tą decyzją rząd ujednolicił VAT. Zmiany obowiązują od 1 lipca.

Rzecznik rządu wymienił obniżkę w wypadku m.in.: pieczywa, artykułów higienicznych. Dodał: „Generalnie Polacy na tej zmianie zaoszczędzą, ponieważ co najmniej 300 mln zł mniej wpłynie do budżetu. To oznacza, że tyle pieniędzy zostanie w kieszeniach obywateli”.

Mueller wspomniał też o „estońskim CIT”. „Między 4 a 5 mld zł zostanie w budżecie przedsiębiorstw, które będą reinwestowały swoje zyski w Polsce. To jest konkretny pieniądz, który zostaje u przedsiębiorców” – przekonywał.

Rzecznik skomentował także postawę Rafała Trzaskowskiego jako niewiarygodną. Powiedział: „Dzisiaj bawi się w osobę, która twierdzi, że będzie blokować podwyższanie podatków, gdy tymczasem sam był w rządzie, który specjalizował się w podwyższaniu podatków”.

ks/ siodma9.pl