Rzecznik rządu: Zamrażamy rosyjskie aktywa i kończymy z importem węgla

Rzecznik rządu Piotr Müller poinformował, że Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy pozwalającej na zamrożenie rosyjskich aktywów na terenie Polski. Ponadto rząd zapowiedział zablokowanie importu rosyjskiego węgla.

W czasie dzisiejszej konferencji prasowej po posiedzeniu Rady Ministrów rzecznik rządu poinformował o decyzjach dot. sankcji przeciw Rosji. Rada Ministrów zdecydowała o wysłaniu do Rosji noty dyplomatycznej informującej o wycofaniu zgody na związanie Polski umową z Rosją ws. popierania wzajemnej ochrony inwestycji. Rada Ministrów przyjęła też projekt umożliwiający zamrożenie majątków podmiotów wspierających Rosję.

- „W ten sposób będziemy mogli podejmować działania, które mrożą rożnego rodzaju fundusze, m.in. gotówkę, czeki, przekazy pieniężne, depozyty, wszystkie takie fundusze, które mogą być używane do wspierania działań Federacji Rosyjskiej. Możliwe będzie również mrożenie zasobów gospodarczych, będzie to dotyczyło zarówno aktywów materialnych, jak i niematerialnych, ruchomych i nieruchomych”

- wyjaśnił Piotr Müller.

Rząd zdecydował dziś też o zablokowaniu importu węgla z Rosji.

- „Powołując się na klauzulę bezpieczeństwa, poszliśmy o krok dalej w przepisach, które zostały do tej ustawy zaproponowane, tzn. wpisaliśmy przepisy, które blokują na poziomie krajowym import węgla z Rosji i to zostanie wpisane wprost do ustawy. Zdajemy sobie sprawę, że może to budzić wątpliwości prawne, niestety uzasadnione wątpliwości, ale nie możemy dalej czekać na reakcję Unii Europejskiej w tym zakresie, więc taki zakaz będzie wprowadzony również do tej ustawy”

- powiedział.

W ten sposób rząd chce uniemożliwić import węgla z Rosji podmiotom prywatnym.

W tym tygodniu rządzący mają również zaprezentować plan odchodzenia od handlu węglowodorami z Rosją, w tym dostaw ropy.

kak/polsatnews.pl. PAP