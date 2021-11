Sondaż: Amerykanie mają dość Bidena. Dziś zdecydowanie wygrałby Trump

Wygląda na to, że gdyby wybory odbyły się dzisiaj, Donald Trump wygraną miałby w kieszeni. W najnowszym sondażu przeprowadzonym przez Rasmussen Reports Joe Biden przegrywa z kretesem.

Według przeprowadzonej ankiety, w której Amerykanów zapytano o to, na kogo dzisiaj oddaliby swój głos w wyborach, 45 proc. wskazało właśnie Donalda Trumpa. Joe Biden przegrywa tu zdecydowanie, uzyskują tylko 32 proc. głosów.

Spośród osób biorących udział w sondażu 6 proc. nie potrafiło wskazać żadnego z kandydatów. 17 proc. jednak zagłosowałoby na innego polityka niż Biden i Trump

"If the next presidential election were held today, who would you vote for?"



1200 National Likely Voters - Weighted D35, R33, IND32



- All U.S. Likely Voters -

Donald Trump: 45% (Trump +13)

Joe Biden: 32%

Somebody Else: 17%

Not Sure: 6% https://t.co/G5AVuKA6qH