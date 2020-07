Sondaż: Wzrost zaufania do Prezydenta i Premiera oraz rządu

Jak wynika z badania pracowni Kantar, zaufanie w stosunku do prezydenta Andrzeja Dudy oraz premiera Mateusza Morawieckiego w ostatnim miesiącu wzrosło. Pozytywnie Prezydenta Dudę ocenia 46 proc. badanych. Wzrost zaufania zanotował również premier.

Prezydenta pozytywnie oceniają wyborcy PiS oraz wyborcy o poglądach prawicowych odpowiednio 94 % i 77 %.. PAD negatywnie oceniany jest m.in. przez wyborców Koalicji Obywatelskiej - 84%. Z Andrzeja Dudy najbardziej zadowoleni są seniorzy oraz osoby wierzące i praktykujące. Najmniej mieszkańcy centralnej Polski.

Premiera Morawieckiego w sondażu Kantar pozytywnie oceniło 45% badanych. Oznacza to ten sam wzrost co w przypadku prezydenta Dudy. Jest to wzrost o 6 pkt. proc. Pozytywnie pracę Premiera oceniają np. mieszkańcy miast powyżej 500 tys. czy osoby z Małopolski. Najgorszy wynik Mateusz Morawiecki uzyskał u mieszkańców miast 100-500 tys. osób. Gorzej oceniają go np. osoby z Pomorza. Co ciekawe jednak, wzrosły też notowania rządu.

Sondaż był przeprowadzony w dniach 3-8 lipca 2020 r. na próbie ponad 1000 mieszkańców Polski.

Rr, Kantar, Polsat News