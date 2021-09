Stan wyjątkowy. Jest podpis prezydenta

Szef BBN Paweł Soloch przekazał Polskiej Agencji Prasowej, że prezydent Andrzej Duda podpisał wniosek o przedłużenie stanu wyjątkowego. Teraz decyzję w tej sprawie podejmie Sejm.

- „Zgodnie z zapowiedzią prezydent podpisał dziś wniosek do Sejmu o zgodę na przedłużenie stanu wyjątkowego o 60 dni. Wniosek zostanie złożony na ręce pani marszałek Sejmu i najprawdopodobniej jutro zostanie przedstawiony parlamentarzystom oraz poddany pod głosowanie”

- powiedział szef BBN.

Zaznaczył, że prezydent podzielił stanowisko rządu, dostrzegając utrzymujące się zagrożenie na terenach przygranicznych. Obok narastającej presji migracyjnej, Paweł Soloch zwrócił uwagę na niebezpieczne prowokacje białoruskich służb.

- „Nasze oceny niestety wskazują, że stoimy wobec długofalowego pogorszenia się sytuacji bezpieczeństwa na całej granicy Unii Europejskiej z Białorusią, czyli także na obszarze Litwy oraz Łotwy. Wiąże się to z postępującym uzależnieniem białoruskich władz od Rosji. To nowa rzeczywistość, wobec której zarówno państwa graniczne, jak i wspólnota zmuszone będą do zbudowania odpowiedzi”

- wyjaśnił.

kak/PAP