„Ukraina to dobrze znana idea, już Brzeziński [Zbigniew Brzeziński – red.] powiedział, że Rosja bez Ukrainy to tak sobie, ale z Ukrainą to wielka potęga. Oczywiście nie możemy pozwolić na to, aby unikać wojny i działań wojennych kosztem ciągłych i stałych ustępstw geopolitycznych” – powiedział minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow w trakcie nieformalnej rozmowy z przedstawicielami korpusu dyplomatycznego krajów Wspólnoty Niepodległych Państw.

Ławrow wspomniał też ponownie o możliwości użycia przez Rosję broni jądrowej, a raczej takiej możliwości nie wykluczył.

Jak podaje portal „Guildhall”, odpowiadając na pytanie o możliwość użycia przez Rosję broni nukrearnej Ławrow oświadczył:

„Prowadzimy naszą operację bronią konwencjonalną. Na tym etapie bronią konwencjonalną. Za matkę prawdę”.

Pośrednio dawał też do zrozumienia, że Rosja może w przyszłości użyć broni jądrowej przeciwko Ukrainie.



mp/ghall.com.ua/kresy24.pl