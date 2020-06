Sztab Dudy: Program Trzaskowskiego to zbiór błędów i niedoróbek

26.06.20, 17:01 Fot. via: Flickr

Politycy Zjednoczonej Prawicy odnieśli się na konferencji prasowej do opublikowanego wczoraj wieczorem programu kandydata KO na prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Zdaniem rzecznika sztabu Andrzeja Dudy, Adama Bielana: „w programie wyborczym Rafała Trzaskowskiego jest mnóstwo błędów i niedoróbek”.

Jak ocenił Adam Bielan, Rafał Trzaskowski zaprezentował swój program tak późno, aby uniemożliwić ekspertom komentowanie go przed początkiem ciszy wyborczej:

-„Rafał Trzaskowski nawet nie miał odwagi, żeby ten program oficjalnie zaprezentować na jakiejś konwencji, na konferencji prasowej, żeby odpowiedzieć na pytania dziennikarzy. Naszym zdaniem ten program ujawniono w ostatniej chwili po to, żeby eksperci nie mogli pokazać ile błędów merytorycznych znajduje się w tym dokumencie” – mówił polityk.

-„My w ciągu zaledwie kilkunastu godzin znaleźliśmy mnóstwo błędów, niedoróbek, mnóstwo rzeczy, których nie ma w tym programie, a powinny naszym zdaniem się znaleźć” – dodał.

Poseł Solidarnej Polski Jak Kanthak zauważył, że w programie politycy PO starają się ukryć stanowisko Trzaskowskiego w takich sprawach jak np. przyjęcie przez Polskę euro, obniżenie wieku emerytalnego czy adopcja dzieci przez pary homoseksualne.

Polityk dodał, że w przypadku ubiegającego się o reelekcję prezydenta Andrzeja Dudy, programem są nie tylko słowa, ale przede wszystkim czyny:

-„Prezydentura Andrzeja Dudy to nie jest tylko dobra zmiana, to jest realna zmiana. Wszystkie programy społeczne, które zostały przeprowadzone - 500 plus, wyprawka plus, trzynasta emerytura, zerowa stawka PIT dla młodych, to wszystko udało się zrealizować dzięki panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie i dzięki temu, że udało się ograniczyć i zablokować wypływ 50 miliardów złotych rocznie ze złodziejskich faktur VAT - fałszywych i lewych” – oceniał.

Z kolei wiceminister rozwoju Olga Semeniuk, odnosząc się na konferencji do programu Trzaskowskiego, przypominała o jego niespełnionych obietnicach jako prezydenta Warszawy:

-„Warszawa ma mandat do tego, żeby rozliczać Rafała Trzaskowskiego. Mam przed sobą prawie 170-stronicowy program Rafała Trzaskowskiego z roku 2018. To są puste obietnice. Z 77 - 72 niespełnione obietnice Rafała Trzaskowskiego w Warszawie” – mówiła.

Jak stwierdziła, program Rafała Trzaskowskiego to „stek pustych obietnic”.

kak/PAP, niezależna.pl