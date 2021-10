Tego jeszcze nie było! PE pozywa KE za brak kar dla Polski

Pierwszy raz w historii Unii Europejskiej Parlament Europejski zdecydował się pozwać Komisję Europejską do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Powodem tej decyzji jest opieszałość Komisji w stosowaniu mechanizmu praworządności.

Komisja prawna Parlamentu Europejskiego przegłosowała decyzję o wystosowaniu pozwu do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przeciwko Komisji Europejskiej. Powodem jest opieszałość w stosowaniu mechanizmu praworządności. Obecnie mechanizm ten grozi przede wszystkim Polsce i Węgrom.

- „PE postanowił pozwać KE do sądu za brak działania. Nie możemy dłużej czekać na demontaż praw podstawowych, demokracji i zasad państwa prawa w państwach członkowskich UE. Mechanizm warunkowości musi być zastosowany teraz!”

- napisał na Twitterze Sergey Lagodinsky, sprawozdawca projektu z frakcji Zielonych.

BREAKING: We the @Europarl_EN decided to go to court against the @EU_Commission for failure to act. We cannot wait any longer witnessing the dismantling of fundamental rights, democracy & #RuleOfLaw in member states of the EU. Conditionality mechanism must be applied now! pic.twitter.com/ft3kDDkCjE