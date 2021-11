Tusk rzekomo rozmawiał kiedyś z Kaczyńskim o łajdakach w PiS. Internauci nie zawiedli

- Wiele lat temu spytałem Kaczyńskiego, dlaczego w jego partii jest tylu łajdaków. Powiedział, że porządki w kraju można robić używając nawet brudnej szmaty. Nazwisk nie wymienił. Sami zgadnijcie – napisał na Twitterze lider PO Donald Tusk.

Internauci dość szybko napisali, jak oni widzą te „rozmowy”.

- A ja tam wierze, ze to ten typ uslyszal. Z tym ze od merkel i to podczas zadaniowania – czytamy w jednym z wpisów.

- W to co mówisz lub piszesz, to nawet twoja teściowa od lat już nie wierzy – pisze inna twitterowiczka.

A może jest też po prostu tak, że wczorajsza niby konferencja o przyszłości Europy w Gdańsku polegająca na kabaretowej formie rozmowy Radosława Sikorskiego z Donaldem Tuskiem, to kolejna klapa oglądalności na poziomie 500 osób na żywo. Trzeba więc i czymś zabić sumienie i pokazywać inny kierunek, żeby ktoś pisać o tym gniotowatym wydarzeniu przypadkiem nie zaczął. Bo i w sumie nie ma o czym.

