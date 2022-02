UJ odcina się od skandalicznych słów pracownika uczelni o „farszu do pierożków” z ludzkich płodów. Pracownika wezwano do „złożenia pilnych wyjaśnień”

„Płód nie jest człowiekiem, więc who cares? Mogą nawet robić z płodów farsz do pierożków, co za różnica?” – napisał w mediach społecznościowych rzecznik Instytutu Psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim Samuel Nowak, który jest także działaczem Partii Razem. Od słów mężczyzny kategorycznie odcięła się uczelnia.

Po wybuchu burzy w sieci z autorem tego skandalicznego wpisu próbował się skontaktować portal TVP Info. Mężczyzna jednak nie chciał udzielić odpowiedzi na zadawane mu pytania w tej sprawie.

Jak z kolei poinformował główny rzecznik uniwersytetu Adrian Ochalik, władze UJ są oburzone wpisem pracownika uczelni i wezwały go do pilnego złożenia wyjaśnień.

„Władze UJ z oburzeniem przyjęły wpis pracownika zamieszczony na jego prywatnym koncie w serwisie społecznościowym Twitter” – przekazał Ochalik odpowiadając na pytania portalu TVP Info.

„Nie jest to stanowisko Uniwersytetu Jagiellońskiego, a prywatny pogląd wyrażony przez pracownika” – podkreśla dalej rzecznik UJ.

Wpis pracownika UJ rozpowszechnił w sieci szczeciński radny Dariusz Matecki, szef Ośrodka Monitorowania Antypolonizmu.

Po skontaktowaniu się redakcji TVP Info z autorem skandalicznego wpisu, nie chciał on odpowiadać na pytania z tym związane. -Podkreślił, że chętnie odpowie na pytania, ale tylko jeśli będą one związane z wykonywaniem przez niego funkcji pracownika uniwersytetu – czytamy.

Prawie 40-letni facet z Partii Razem sugeruje robienie farszu do pierożków z ludzkich płodów, z dzieci. Panie @ZandbergRAZEM, popiera Pan takie kulinarne rozwiązania? pic.twitter.com/hqJa8jBOPF — Dariusz Matecki (@DariuszMatecki) February 18, 2022

mp/portal tvp info