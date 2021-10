Unia oduczy nas jedzenia mięsa? Spurek w euforii: ,,Mamy to!! Odsyłamy mięso i mleko do historii’’

Sylwia Spurek wpadła dziś w prawdziwą euforię. Znana z walki o „prawa zwierząt pozaludzkich” europosłanka podzieliła się na Twitterze „dobrą nowiną” o przegłosowaniu przez Parlament Europejski „możliwości podwyższenia VAT na produkty niezdrowe i o dużym śladzie środowiskowym”.

- „Mamy to!! Wygląda na to, że PSL i reszta konserwatystów zaczyna przegrywać „wojnę o kotleta i rosół”. Wczoraj PE przegłosował możliwość podwyższenia VAT na produkty niezdrowe i o dużym śladzie środowiskowym. Odsyłamy mięso i mleko do historii! Taką UE najbardziej lubię”

- napisała na Twitterze Sylwia Spurek.

Radość europosłanki jest trochę przedwczesna. Z fragmentu opublikowanego przez nią sprawozdania dowiadujemy się, że „podwyższenie VAT na produkty niezdrowe” będzie kwestią dobrowolną państw członkowskich. Nie wiadomo też, skąd pomysł, że akurat mięso i mleko mają być „produktami niezdrowymi”. Internauci nie mają jednak wątpliwości, że to kolejny krok Unii Europejskiej w kierunku świata, jaki wymarzyła sobie polska europosłanka.

Tak trzymać - idiotyzmy w kierunku których zmierza UE pod wodzą jej obecnego mainstreamu powinny być dla wszystkich jasne - im bardziej tym lepiej. https://t.co/kBeVIWTmQv — Przemysław Żurawski vel Grajewski (@PrzemysZurawski) October 20, 2021

Kotlet mięsny na talerzu- przez Panią- nie do zaakceptowania, bo jest związany z cierpieniem zwierzęcia, ale wyrywanie w kawałkach przez ginekologa dziecka z łona matki już tak, bo to prawo kobiety. Własne dziecko byś wyskrobała we fragmentach, ale kotleta nie przełkniesz- tak? — Jan Orzeł (@JanOrzel_2) October 20, 2021

Czy do takich aberracji upoważnili panią wyborcy, czy to twórczość własna oraz grupy osób, która koniecznie chce zrealizować wizje Orwella? — Alina Petrowa (@AlinaPetrowaW) October 20, 2021

Mam nadzieję, że pani posłowanie szybko odeślemy do historii - WSTYDU! A mleko i mięso niech pani zostawi w spokoju. Od tysięcy lat rolnicy karmili ludzi mlekiem i mięsem; a panią kto karmi i za czyje ? — AgnieszkaMaliszewska (@PolskaIzbaMleka) October 20, 2021

Więcej takich bzdur a Polacy naprawdę zaczną domagać się Polexitu 👏👏👏 — Stefan Wójcik🇵🇱 (@Szczery2015) October 20, 2021

kak/Twitter, wPolityce.pl