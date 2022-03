USA ogłaszają nowe sankcje przeciw Rosji i Białorusi!

Sekretarz stanu USA Antony Blinken ogłosił dziś nowy pakiet sankcji przeciwko Rosji i Białorusi. To m.in. ograniczenie eksportu wysokich technologii dla Białorusi oraz sankcje przeciwko rosyjskim firmom zbrojeniowym i rafineriom.

Blinken podkreślił, że nowe sankcje mają zablokować zdolność do rozwoju technologii wykorzystywanych w działaniach wojennych. W Rosji obejmą one 22 podmioty. To firmy zbrojeniowe i rafinerie. Na Białoruś natomiast zostanie ograniczony eksport zaawansowanych technologii.

- „Jeśli poparcie Łukaszenki dla wojny będzie kontynuowane, konsekwencje dla jego reżimu będą eskalować”

- zapowiedział sekretarz stanu.

Szef amerykańskiej dyplomacji ogłosił również, że jutro odwiedzi Brukselę, Polskę, Mołdawię i państwa bałtyckie, aby omówić z partnerami odpowiedź na rosyjską agresję i wzmocnienie wschodniej flanki NATO.

kak/PAP, DoRzeczy.pl