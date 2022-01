W co gra Rosja? Ławrow obarcza NATO winą za eskalację napięcia

Rosja kontynuuje gromadzenie wojsk przy granicy z Ukrainą. Tymczasem minister spraw zagranicznych winą za eskalację napięcia obarcza NATO. Twierdzi między innymi, że Ukraina „nie jest gotowa” do tego, aby dołączyć do Sojuszu, a zbliżanie się Sojuszu do granic Rosji zmniejsza jej poczucie bezpieczeństwa.

Według Rosji, to działania NATO są „niebezpieczne”. Ławrow stwierdził, że wraz z kolejnym państwem włączonym do Sojuszu jego wojska znajdują się coraz bliżej granic Rosji.

„Chcą też wciągnąć tam ten kraj. Choć dla wszystkich jest jasne, że Ukraina nie jest gotowa i nie przyczyni się w żaden sposób do wzmocnienia bezpieczeństwa NATO”

- powiedział Ławrow, cytowany przez rosyjską agencję prasową TASS.

Zdaniem szefa rosyjskiego MSZ oznaczałoby to „podważenie” stosunków Rosji z członkami Sojuszu. Krytycznie odniósł się też do słów szefa NATO z pisemnej odpowiedzi na rosyjskie żądania. Chodzi o stwierdzenie, że Sojusz jest jedynie obronny.

„To nam nie ułatwia sprawy. Linia obrony już się do nas zbliżyła”

- mówił Ławrow.

dam/dorzeczy.pl