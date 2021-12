„Walka buldogów o stołek”, czyli Saryusz-Wolski o aferze w PE

„Można mieć uzasadnione podejrzenie, że jest to walka buldogów o stołek przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, liberałowie i socjaliści atakują EPL. Pamiętajmy jednak, że w sytuacjach zagrożeń tego establishmentu on zwiera szeregi i nawzajem się broni” – stwierdził Jacek Saryusz-Wolski.

„Mamy do czynienia z konfliktem interesów oraz handlem wpływami, to coś innego niż korupcja, wymaga dowodów” - powiedział na antenie Polskiego Radia 24 europoseł PiS i dodał: „Z podobnych tarapatów wybrnął już raz przewodniczący Komisji Europejskiej Juncker, chodziło wtedy o Luksemburg jako raj podatkowy. Trudna droga przed tymi, którzy będą chcieli skonsumować to w sensie politycznym”.

„Można podejrzewać, że w razie zawarcia jakiegoś porozumienia, kto ma być przewodniczącym europarlamentu, ta sprawa zostanie zamieciona pod dywan. To, że do dzisiaj władze Europejskiej Partii Ludowej i Donald Tusk milczą w tej sprawie, jest elementem taktyki, liczenia na to, że sprawa się rozmyje” – zauważył Saryusz-Wolski.

ren/Polskie Radio 24