,,Walnij się w zatłuszczony łeb''. Sikorski w obrzydliwy sposób zaatakował europosłankę

Radosław Sikorski po raz kolejny „zabłysnął” swoim skandalicznym komentarzem. Tym razem były minister spraw zagranicznych zaatakował europoseł Beatę Kempę. „Język pseudoarystokratów z PO” – komentuje rzecznik rządu Piotr Müller.

Wszystko zaczęło się w momencie, gdy europosłanka opublikowała zdjęcie flagi polskiej, pod którym napisała:

„Na siedzibie Generalnej Dyrekcji Lasów po raz pierwszy łopocze polska flaga! Lasy zawsze wierne Polsce - szczególnie teraz, gdy nasz kraj jest tak brutalnie atakowany”.

Sikorski skomentował najpierw, że celem flagi jest przykrycie tego, że „[…] gówniarze z Solidarnej Polski doją Lasy Państwowe tak, jak Fundusz Sprawiedliwości”.

Kempa odpowiedziała mu wówczas:

„Herr Lord, na szczęście jest to wciąż flaga Polski! Gdybyście dalej rządzili nie byłoby jej na czym dzisiaj wieszać. Nienawiść do polskich symboli to ciężka choroba”.

W tym momencie Sikorski „błysnął klasą” i odpowiedział Beacie Kempie:

„Walnij się w zatłuszczony łeb”.

Europosłanka odpowiedziała mu, że jednak miała rację i Sikorskiego „toczy nieuleczalna choroba”. Dodała:

„Są ludzie, którzy są wyhodowani, a nie wychowani. Wyśpij się i przemyśl na trzeźwo swoje agresywne zachowanie”.

To oczywiście nie pierwszy i zapewne nie ostatni pokaz „kultury” Radosława Sikorskiego. Przypomniał o tym Patryk Jaki, który jednocześnie zasugerował, że zareagować powinny władze Platformy Obywatelskiej.

Mistrz dyplomacji. Gwiazda TVN. Polska kultura jednak wymaga minimum wychowania wobec kobiet. Czekamy na reakcje władz PO czy będzie jak z Grabcem i Smogorzewskim. pic.twitter.com/jtW7WjYgUB — Patryk Jaki - MEP (@PatrykJaki) October 20, 2021

dam/twitter,Fronda.pl