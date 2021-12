Watykan odpowiada polskiej Komisji ds. Pedofilii

Państwowa Komisja ds. Pedofilii zwróciła się do Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej z prośbą o przekazanie danych dot. postępowań w sprawach przypadków wykorzystywania seksualnego małoletnich przez polskich duchownych. W odpowiedzi poinformowano Państwową Komisję o formalnej, obowiązującej drodze związanej ze współpracą międzynarodową, na której taka prośba winna zostać skierowana, gdyż Stolica Apostolska jest odrębnym podmiotem prawa międzynarodowego.

„Pod koniec czerwca wystąpiliśmy do Watykanu z prośbą o przedstawienie nam pewnych informacji. Poprosiliśmy o przesłanie danych, dotyczących liczby spraw prowadzonych przez Kongregację Nauki Wiary w latach 2002-2020, w stosunku do polskich duchownych w związku z przestępstwem wykorzystania seksualnego osób, które nie ukończyły 15 roku życia” – informuje w rozmowie z KAI Błażej Kmieciak, przewodniczący Komisji Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15.

„Prosiliśmy tutaj o dokładne dane, chcąc znać skalę zjawiska, jaką dostrzega Stolica Apostolska. Wystąpiliśmy do Kongregacji, jako do jednocześnie najwyższego trybunału Stolicy Apostolskiej zajmującego się podobną tematyką” – dodaje, informując, że „Kongregacja Nauki Wiary wskazała jednak, że odpowiednim adresatem takiej prośby jest Sekretariat Stanu”.

„Wszystkie nasze wystąpienia kierowaliśmy również do wiadomości Nuncjusza Apostolskiego w Polsce. Niestety nasze działania spotkały się z zaskakującą dla nas reakcją. Poprzez naszą ambasadę w Watykanie powiadomiono nas o konieczności prowadzenia tego rodzaju korespondencji za pośrednictwem przedstawicielstw danego państwa przy Stolicy Apostolskiej. Wyjaśniono, że mówimy tutaj o międzynarodowej pomocy prawnej. Dokonaliśmy stosownego rozeznania w tej kwestii i kolejny raz występujemy do Watykanu, nieustannie prosząc o te dane, rozumiejąc normy związane ze współpracą międzynarodową” – informuje Kmieciak.

„Mamy nadzieję, że tym razem informacje te zostaną do nas przekazane. Państwowa Komisja ma za zadanie monitorowanie sposobu reagowania nie tylko instytucji państwowych, ale również i organizacji, w tym związków wyznaniowych, w zakresie wyjaśniania spraw dotyczących wykorzystania seksualnego dzieci. Dane zebrane przez Kongregację Nauki Wiary i w ogóle Watykan są dla naszych analiz badawczych bardzo ważne, pozwalają na globalne spojrzenie na zjawisko przestępstw seksualnych, których wobec dzieci dopuścili się niektórzy duchowni” – wyjaśnia dalej Błażej Kmieciak.

Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 została powołana przez Sejm 24 lipca 2020 r. Urząd rozpoczął funkcjonowanie 1 października 2020 r., od 6 listopada w siedzibie przy ul. Twardej 18, zgłoszenia przyjmuje od 24 listopada 2020 r. Uprawnienia Państwowej Komisji są opisane w ustawie o Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 z 30 sierpnia 2019 r.

ren/ekai.pl