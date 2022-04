[Wideo] Cela plus! Widowiskowy przykład totalnej bezmyślności za kierownicą

Każdy nietrzeźwy uczestnik ruchu drogowego, pieszy, rowerzysta, kierowca czy woźnica jest realnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa na drodze. Jednak każdy nietrzeźwy kierowca auta, jest potencjalnym zabójcą drogowym, ponieważ prowadzone przez niego rozpędzone auto jest niczym pocisk wystrzelony z działa. Przekonał się o tym m.in. kierowca osobówki w powiecie elbląskim, który nagrał szaleńczą jazdę bezmyślnego kierowcy dostawczaka. Z kolei policjanci z Braniewa skontrolowali na jednej z ulic miasta woźnicę, który jak się okazało swój konny zaprzęg prowadził pod wpływem alkoholu.

Elbląg

W czwartek (31.03.2022) około godz. 14:00 w miejscowości Dzierzgonka w powiecie elbląskim 65-letni mężczyzna nie zapanował nad prowadzeniem swojego peugeota partnera i zderzył się z barierą ochronną i niemal taranując inne auto nadjeżdżające z przeciwka. Gdy na miejsce przyjechali policjanci okazało się, że kierujący jest nietrzeźwy. Mężczyzna miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Prowadząc pojazd zderzył się z bariera ochronną i otarł o jadące audi. W zdarzeniu na szczęście nikt nie odniósł obrażeń. Policjanci zatrzymali prawo jazdy 65-latka i ukarali go mandatem w wysokości 5 tysięcy złotych za spowodowanie kolizji. Za kierowanie autem w stanie nietrzeźwości odpowie przed sądem. Grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności oraz sądowy zakaz kierowania wszelkimi pojazdami.

Poniższe nagranie - rozpoczęte i zakończone planszą z napisem Komenda Miejska Policji w Elblągu - składa się z dwóch części: nagranie z monitoringu oraz z wideorejestratora w aucie. W pierwszej widoczna jest droga i most, na który z lewej strony z dużą prędkością wjeżdża biały bus, uderza w barierkę a następnie ociera się o auto osobowe jadące z przeciwka. W drugiej części widoczne jest to samo zdarzenie z perspektywy kierowcy osobówki.

Braniewo

Tego samego dnia braniewscy policjanci patrolując miasto zwrócili uwagę na poruszający się ulicami miasta konny zaprzęg, którym kierował starszy mężczyzna. Tuż po rozpoczęciu kontroli funkcjonariusze wyczuli od woźnicy alkohol. Wykonane chwilę później badanie jego stanu trzeźwości potwierdziło przypuszczenia policjantów. Okazało się, że kierujący zaprzęgiem miał blisko 0,5 promila alkoholu w organizmie. Za popełnione wykroczenie nieodpowiedzialny woźnica został ukarany 1000-złotowym mandatem.

Ełk

Również w czwartek doszło do kolizji samochodu osobowego z autobusem w Ełku. Z ustaleń policjantów pracujących na miejscu tego zdarzenia wynika, że kierowca osobowej skody najechał na tył autobusu, który zatrzymał się na przystanku znajdującym się na tym samym pasie ruchu. W autobusie było około 20 pasażerów – na miejscu nikt nie wymagał pomocy medycznej. Okazało się, że sprawca tej kolizji prowadził będąc w stanie nietrzeźwości. Mężczyzna miał zachwianą równowagę i trudności z wysławianiem się. Alkomat pokazał u niego 2 promile alkoholu. Oczywiście nie mógł kontynuować swojej jazdy. Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy. Mężczyźnie grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności, zakaz kierowania i minimum 5000 złotych grzywny.

Iława

Bezpieczeństwo na drodze to nasza wspólna sprawa. Dlatego cieszy to, że nie tylko policjanci dbają o to, by na drogach nie było miejsca dla nietrzeźwych uczestników ruchu drogowego. Dzięki informacji od świadka – odpowiedzialnego uczestnika ruchu, iławscy policjanci zatrzymali nietrzeźwą kierującą. Zgłaszający oświadczył, że na jednej z dróg w gminie Iława jedzie rowerzystka, która może być pijana. Funkcjonariusze natychmiast pojechali na miejsce. W trakcie czynności ustalili, że 44–latka kierowała rowerem mając ponad 0,5 promila alkoholu w organizmie. Od kobiety została również pobrana krew do badania. Natomiast kilka minut przez północą w Iławie świadek ujął nietrzeźwego kierującego VW. Zgłaszający oświadczył, że zatrzymał nietrzeźwego kierującego, który wjechał na chodnik, a gdy wysiadł zaczął przed świadkiem uciekać pieszo. Mundurowi natychmiast pojechali na miejsce. Ujętym kierującym okazał się 52–latek, który był pod znacznym działaniem alkoholu. Mężczyzna odmówił poddania się badaniu na zawartość alkoholu. W związku z powyższym od mieszkańca powiatu nowomiejskiego została pobrana krew do badania. Policjanci zatrzymali prawo jazdy 52–latkowi. Wkrótce odpowie przed sądem.

Kętrzyn

Tego samego dnia około godz. 10:00 policjanci z Komisariatu Policji w Reszlu na terenie miasta na jednej z ulic zauważyli, że pojazdem marki skoda jedzie kobieta, która niespełna godzinę wcześniej zgłaszała interwencję. Wówczas to kobieta powiadomiła policjantów, że chce odebrać swoje rzeczy i dokumenty z mieszkania, a lokatorzy nie chcą jej wpuścić. Podczas przeprowadzania i wyjaśniania interwencji funkcjonariusze wyczuli wówczas od kobiety zapach alkoholu. Kobieta tłumaczyła, że specjalnie przybyła z daleka by móc odzyskać swoje przedmioty. Kobieta oświadczyła, że czeka na kierowcę i za chwilę będzie wracać do swojego miejsca zamieszkania. Po zakończonej interwencji policjanci wrócili do dalszych czynności. Podczas kontroli terenu miasta zauważyli, że za kierownicą skody siedzi ta sama kobieta z interwencji. Funkcjonariusze natychmiast ruszyli za tym pojazdem. Włączając sygnalizację świetlną i dźwiękową nakazali kierującej zatrzymać się do kontroli drogowej. Kobieta pomimo wyraźnych znaków dawanych przez funkcjonariuszy, nie zatrzymała się, a wręcz przeciwnie - dodała gazu. Policjanci natychmiast ruszyli w pościg za samochodem. Na ul. Polnej w Reszlu zatrzymali pojazd i kierującą. Po zbadaniu stanu trzeźwości 39-latki okazało się, że ma 3 promile alkoholu w organizmie. Dodatkowo okazało się, że kobieta w ogóle nie ma uprawnień do kierowania pojazdami. Policjanci zabezpieczyli pojazd na parkingu strzeżonym. Teraz o dalszym losie 39-letniej mieszkanki powiatu olsztyńskiego zdecyduje sąd. Za niezatrzymanie się do kontroli drogowej według kodeksu karnego grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Za kierowanie w stanie nietrzeźwości grozi kara 2 lat pozbawienia wolności oraz zakaz prowadzenia pojazdów nawet na 15 lat dodatkowo poniesie odpowiedzialność za kierowanie pojazdem bez wymaganych do tego uprawnień.

Nidzica

Wciąż niestety realnym zagrożeniem na naszych drogach pozostają nietrzeźwi rowerzyści. W czwartek około godz. 12:00 uwagę policjantów nidzickiego ruchu drogowego zwrócił rowerzysta, przemieszczający się jedną z ulic w mieście, którego tor jazdy wskazywał, że może być nietrzeźwy. Funkcjonariusze nie mylili się. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że w organizmie 52-latka krąży 1,3 promila alkoholu. Ponadto ze sprawdzenia w policyjnych bazach danych wynikało, że mieszkaniec gminy Nidzica posiada aktywny zakaz kierowania rowerem. Policjanci sporządzili stosowną dokumentację, a o dalszym losie mężczyzny zdecyduje sąd. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

mp/policja.pl