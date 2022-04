[Wideo] Dziennikarka TVP wręczyła papieżowi ziemię z granicy polsko-ukraińskiej

- „Wy Polacy dajecie nam wielką lekcję Człowieczeństwa i za to wam dziekuję” powiedział do mnie @Pontifex_pl w samolocie podczas lotu na Maltę – czytamy we wpisie polskiej dziennikarki Magdaleny Wolińskiej w mediach społecznościowych.

W trakcie podróży na pielgrzymkę papieską ma Maltę Magdalena Wolińska, korespondentka TVP w Rzymie i Watykanie, wręczyła Ojcu Świętemu w na pokładzie samolotu ziemię z polsko-ukraińskiej granicy. Przekazała też życzenia od polskich uczniów.

– Wy, Polacy, dajecie nam wielką lekcję Człowieczeństwa i za to wam dziękuję – odpowiedział Franciszek.

Jak przekazał papież w rozmowie z dziennikarzami w trakcie lotu na Maltę, rozważana jest jego pielgrzymka na Ukrainę.

mp/kresy24.pl/twitter