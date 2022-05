[Wideo. Foto] Marksistowski 1. maja 2022 w Warszawie

1 maja 2022. OPZZ, Lewica Czarzastego, Razem Zandberga.

Tylko jedna tęczowa flaga i autobus znany z demonstracji Konfederacji.

Po dwuletniej przerwie przez Warszawę przeszedł pierwszomajowy pochód zorganizowany przez wywodzący się z PRL OPZZ, Lewice Czarzastego (czyli SLD wywodzące się PRL i Wiosnę Biedronia) oraz marksistowskie Razem Zandberga.

Co szokujące na pochodzie była tylko jedna tęczowa flaga. Może to oznaczać, że lewicowcy uznają bujanie się pod tęczową flagą za obciachowe. Dominowały niebieskie flagi OPZZ, szmaty UE, fioletowe flagi Razem.

Pochód OPZZ szedł pod hasłami socjalnymi (35-dniowy urlop, 35-godzinny tydzień pracy, czyli 7, a nie 8 h dziennie). Poprzedzała go orkiestra z mażoretką. W pochodzie jechał piętrowy czerwony autobus z Londynu, identyczny często widywany był na demonstracjach Konfederacji.

Można żałować, że 1 maja nie są organizowane demonstracje antykomunistyczne, wolnorynkowe i krytyczne wobec UE (pierwszy maja to też data wcielenia Polski do Unii Europejskiej). Piękna pogoda sprzyjała by takiej integracyjnej inicjatywie prawicowej.



Jan Bodakowski