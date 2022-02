[Wideo] Oburzające zachowanie niemieckiego tenisisty – uderzał kilkakrotnie rakietą sędziego

Do skandalicznego zachowanie doszło w trakcie jednego z pojedynków podczas turnieju tenisowego odbywającego się w Meksyku. Niemiecki tenisista Alexander Zverev po przegranym deblowym meczu w sposób niedopuszczalny odreagowywał swój gniew wobec decyzji arbitra. Podczas schodzenia z kortu uderzył on kilka razy rakietą w siedzisko sędziego, a ponadto krzyczał w jego kierunku używając wulgaryzmów. Otrzymał za to srogą karę.

W trakcie pojedynku Zverev kontestował decyzje sędziów twierdząc, że przy serwisie Glasspoola i Heliovaara powinien zostać pokazany aut. Był to końcowy moment tie-breaka przy wyniku 6:8.

Tenisiści schodząc z kortu podali sobie ręce, a Zverev podszedł do stanowiska sędziego i kilka razy uderzył je rakietą, co zostało uwidocznione na nagraniu. Ponadto niemiecki tenisista obrzucił sędziego wulgaryzmami.

„Na nagraniu widać, jak arbiter odruchowo zabiera nogę z podestu. Później reprezentant Niemiec jeszcze krzyknął w kierunku arbitra, a także wyrzucił rakietę na kort” – czytamy na portalu Radia ZET.

Po meczu decyzją organizatorów turnieju w Meksyku Zverev z uwagi na niesportowe zachowanie. został wyrzucony z zawodów. Na tym jednam może się nie skończyć, ponieważ rozważna są też kara grzywny lub zawieszenia.

Part 2: Glasspool/Heliovaara scored an ace and won the match and the video shared in this thread happened.



That's the chronology from what I could understand started nearing the end of the super tie-break. pic.twitter.com/JRaVPWYWZz