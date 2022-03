[WIDEO] Ukraińska gwiazda futbolu: To ludobójstwo. Nie wiem, jak nazwać ten kraj…

Jeden z najznakomitszych piłkarzy w dziejach Ukrainy a zarazem gwiazda europejskiego futbolu Andrij Jarmołenko w kilku mocnych słowach opisał to, co robią rosyjscy najeźdźcy z jego rodakami na Ukrainie.

„Dla mnie to czyste ludobójstwo” – mówi w opublikowanym na TikToku krótkim, ale dosadnym materiale filmowym gracz londyńskiego West Ham. I dodaje: „Zabijają Ukraińców. Strzelają do cywilów. Strzelają do dzieci, do kobiet”.

„Jak można nazywać ich żołnierzami, mężczyznami gdy oni strzelają do dzieci?” – zastanawia się piłkarz, który grał z Ukrainą na ostatnich trzech z rzędu turniejach mistrzostw Europy. „Nie wiem jak nazwać ten kraj... giną ludzie, a oni organizują sobie koncert?” – mówi w emocjonalnym materiale strzelec 44 goli dla ukraińskiej reprezentacji.

Andrij Jarmolenko:

ren/twitter