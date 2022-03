Władze Mariupola: 80-90 proc. miasta zbombardowane

- 80-90 proc. miasta zostało zbombardowane. Nie ma ani jednego budynku bez uszkodzeń. Wszystkie są zniszczone lub uszkodzone - powiedział zastępca mera Mariupola Serhii Orłow w rozmowie z ukraińską wersją Forbesa.

Według słów Orłowa, ze stanu na dzień 13 marca wynika, że w wyniku rosyjskich bombardowań śmierć poniosło 2358 osób. Dodał także, że prawdopodobnie pod gruzami budynków jest więcej zmarłych, których ciał nie można wydostać.

- Zwłoki chowamy głównie w masowych mogiłach - powiedział.

O fatalnej sytuacji w Mariupolu poinformował także współpracownik Swiatłany Cichanouskiej Franak Viacorka, zamieszczając również zdjęcia na Twitterze.

80-90% of the buildings in Mariupol are destroyed by Russian missiles, according to the city vice-mayor. There is no electricity, gas, or water. People drink water from puddles. Civilians need the green corridor to escape the town under the siege of the Russian army. pic.twitter.com/wpgxcEJMS8