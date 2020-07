Wyborcy Bosaka nagrali spot: ,,Mimo wszystko Duda”

W Internecie pojawiło się nagranie, będące oddolną inicjatywą patriotów, którzy w I turze oddali swój głos na kandydata Konfederacji, Krzysztofa Bosaka. Krótki film zatytułowano: „Mimo wszystko Duda”.

- „Polska to ogromna odpowiedzialność, a jako narodowcowi nie wypada mi postąpić inaczej. PAD to nie mój kandydat, ale Rafał Trzaskowski to nie moja cywilizacja” – przekonuje autor nagrania, Marek Miśko.

W filmie wyborcy Krzysztofa Bosaka odpowiadają na pytanie, dlaczego w II turze zagłosują na Andrzeja Dudę, a nie na Rafała Trzaskowskiego. Konserwatywni wyborcy Bosaka chcą zagłosować na bliskiego ich wartościom urzędującego prezydenta i nie pozwolić na to, by prezydentem RP został liberalno-lewicowy Rafał Trzaskowski.

- „Powiem wam, co się stanie, kiedy wybory wygra Rafał Trzaskowski. Donald Tusk wróci do kraju i stanie na czele zjednoczonej opozycji. Najpóźniej w marcu ‘21 roku ten sam Donald Tusk zostanie premierem Polski. Pamiętam te czasy. Nie mam specjalnych złudzeń co do Andrzeja Dudy. Mimo wszystko… Duda” – wyjaśnia Marek Miśko.

Historyk Leszek Żebrowski podkreśla, że w 12 lipca podejmiemy wybór moralny:

- „To będzie wybór moralny, między cywilizacjami”.

kak/YouTube, wPolityce.pl