Wyborcy KO mają problem z migrantami. Szef IBRIS-u: Popierają rząd, ale nie powiedzą tego głośno

Portal Gazeta.pl opublikował wywiad, jaki Grzegorz Sroczyński przeprowadził z szefem IBRIS-u Marcinem Dumą, który opowiedział o stosunku wyborców Koalicji Obywatelskiej do problemu migrantów. Podkreślił, że wyborcy ci popierają działania rządu w tej sprawie, ale nie są w stanie przyznać tego wprost.

Według relacji szefa IBRIS-u wyborcy Koalicji Obywatelskiej mają spory problem z migrantami. W rzeczywistości popierają działania rządu Prawa i Sprawiedliwości w tej sprawie.

- „Wczoraj na fokusach rozmawialiśmy o imigrantach z grupą wyborców Koalicji Obywatelskiej. Hmm, imigranci, no cóż z nimi robić… No nie wpuszczać. Ale jak to? Zostawić w lesie? - dopytujemy. No nie, przywieźć im leki, jakieś namioty…. A jak oceniacie politykę rządu na granicy? I tu cisza. Nie wiedzą, co powiedzieć, gryzą się wewnętrznie”

- opowiada Marcin Duma.

- „No może nie trzeba ich tak brutalnie wypychać, grzeczniej jakoś czy coś. Tak naprawdę uważają, że rząd dobrze robi, ale ciężko to powiedzieć na głos, bo wiadomo, że jak rząd jest pisowski, to musi robić źle. To burzy całą konstrukcję racjonalną i emocjonalną. Jak dociskamy i już naprawdę trzeba okazać humanitaryzm, no to słychać: To przyjmijmy kobiety z dziećmi, ale najlepiej wdowy”

- dodaje.

kak/gazeta.pl, wPolityce.pl