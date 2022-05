Wywiad USA donosi o nowych celach Putina

Wywiad Stanów Zjednoczonych donosi o kolejnych planach Kremla dot. wojny na Ukrainie. Zdaniem Amerykanów, Putin może w najbliższym czasie ogłosić stan wojenny, co pozwoli przestawić gospodarkę na stopę wojenną. Działania zbrojne mogą zostać rozszerzone o Naddniestrze.

O prognozach wywiadu dot. wojny na Ukrainie w amerykańskim Kongresie mówiła dyrektor Narodowego Wywiadu Avril Haines. Wskazała, że trudno jest przewidzieć kolejne fazy rosyjskiej inwazji, ponieważ „Putin stoi w obliczu rozdźwięku między jego ambicjami a konwencjonalnymi zdolnościami rosyjskiej armii”.

W ocenie amerykańskiego wywiadu rosyjski prezydent „prawdopodobnie” zdecyduje się na ogłoszenie w Rosji stanu wojennego, co pozwoli przestawić gospodarkę na stopę wojenną i uwolnić konieczne do kontynuowania wojny zasoby. Haines zaznaczyła przy tym, że Kreml nie zdecyduje się na wykorzystanie broni jądrowej, dopóki Rosja nie będzie zagrożona.

Cytowana przez CNN szefowa amerykańskiego wywiadu wskazała, że w ocenie służb Władimir Putin przygotowuje się do długiego konfliktu. Po zdobyciu regionu Doniecka i Ługańska miałby chcieć przejąć kontrolę nad miastem Chersoń i być może rozszerzyć połączenie lądowe do Naddniestrza. Zaznaczyła przy tym, że realizacja tych celów wymagałaby ogłoszenia mobilizacji, na co do tej pory Kreml się nie zdecydował.

kak/CNN, AFP, DoRzeczy.pl