Ze słynnego francuskiego sanktuarium skradziono relikwie Jana Pawła II

Przez Francję przetacza się w ostatnim czasie prawdziwa fala bezczeszczenia katolickich świątyń. Również ze słynnego z objawień otrzymywanych przez św. Małgorzatę Marię Alacoque, sanktuarium w Paray-le-Monial skradziono w ubiegły weekend relikwię św. Jana Pawła II. Trwa śledztwo w tej sprawie.

Relikwia Jana Pawła II, która znajdowała się w kaplicy św. Błażeja w bazylice Sacré-Coeur. Była to chusteczka z krwią Jana Pawła II z dnia zamachu na niego, który miał miejsce 13 maja 1981 roku w Rzymie. Podarował ją temu sanktuarium arcybiskup krakowski w roku 2016 - informuje na swej internetowej stronie francuskie katolickie czasopismo Famille Chretienne.

Relikwia była ostatnio widziana w ubiegły piątek wieczorem. Dopiero w niedzielę po południu wierni zauważyli jej zniknięcie z bazyliki. Francuska żandarmeria zabezpieczyła odciski palców ze szklanej powierzchni, pod którą znajdowały się skradzione relikwie”. Śledztwo wciąż trwa.

Największym zmartwieniem wspólnoty parafialnej jest to, co złodzieje mogli zrobić z relikwią. „Sprawcy kradzieży mogą ją odsprzedać za granicę, ale szczególnie obawiamy się, że mogą też chcieć ją wykorzystać do praktyk okultystycznych, a nawet satanistycznych” - zwierza się kustosz sanktuarium ks. Lagrange.

W ostatnim czasie przez Francję przetacza się fala bezczeszczenia katolickich świątyń, połączonych z kradzieżami przedmiotów kultu, a nawet konsekrowanych Hostii.

ren/famillechretienne.fr