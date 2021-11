Żenujące wystąpienie Scheuring-Wielgus. Rzymkowski: Spotkamy się w sądzie

Kontrowersyjna posłanka Nowej Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus postanowiła kolejny raz zwrócić na siebie uwagę w absolutnie skandaliczny sposób atakując polityków Prawa i Sprawiedliwości. Parlamentarzystka oskarżył Tomasza Rzymkowskiego i Jacka Ozdobę o przyczynienie się do śmierci kobiety. Teraz najpewniej swoje racje będzie musiała udowodnić w sądzie.

Uczestnicząc w dyskusji na antenie Radia ZET posłanka Joanna Scheuring-Wielgus stwierdziła, że Tomasz Rzymkowski i Jacek Ozdoba są odpowiedzialni za śmierć kobiety z Pszczyny.

- „Mam taką prośbę do panów Rzymkowskiego i Ozdoby, żebyście mi nie mówili o tym, że bronicie kobiet, dlatego że zarówno pan, jak i pan, podpisali wniosek do Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej. I to zarówno pan, jak i pan, macie krew na rękach, jesteście odpowiedzialni chociażby za śmierć Izy z Pszczyny”

- mówiła parlamentarzystka.

- „Nie, to jest absolutny skandal!”

- stwierdził Jacek Ozdoba.

- „Spotkamy się w sądzie, to jest skandal!”

- podkreślił Tomasz Rzymkowski.

Wówczas wtrącić się postanowił Piotr Zgorzelski z Lewicy, który protest polityków określił… „chamstwem”.

- „Jakim chamstwem?! Pani sugeruje, że ja zabiłem kobietę!”

- pytał wiceminister edukacji.

- „Proszę panią Joannę Scheuring-Wielgus o dokończenie wypowiedzi, ale proszę uważnie dopierać słowa, nie stawiać gościom tej audycji zarzutu spowodowania śmierci kobiety, chyba że pani ma bezpośrednie dowody”

- zaprotestował gospodarz programu Andrzej Stankiewicz.

kak/Twitter, Radio ZET, wPoliytce.pl