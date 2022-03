Zgromadzenie Narodowe w piątek. Będzie wystąpienie prezydenta USA, obecny także szef NATO

Zgromadzenie Narodowe zostało zwołane na najbliższy piątek – poinformował wczoraj wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Głos zabierze wówczas między innymi prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden.

Na tym jednak nie koniec jeśli chodzi o udział ważnych osobistości w Zgromadzeniu. Udział weźmie w nim także szef NATO Jens Stoltenberg – przekazuje Polska Agencja Prasowa. Zgromadzenie Narodowe rozpocznie się o godzinie 16.

Jak przypomina PAP, wniosek o zwołanie Zgromadzenia złożył wczoraj do marszałek Sejmu Elżbiety Witek prezydent Andrzej Duda. Odbędzie się ono na dzień przed 23. rocznicą wstąpienia Polski do NATO. W tym roku, w związku z agresją Rosji na Ukrainę, będzie to rocznica szczególna.

dam/PAP