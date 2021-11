Znaczenia zawieszek w celebrytkach złotych i srebrnych

Łańcuszek celebrytka od wielu lat jest jednym z najbardziej pożądanych rodzajów biżuterii. W czym tkwi sukces tego naszyjnika? I jakie jest znaczenie zawieszek w celebrytkach?

Celebrytka – skąd się wzięła nazwa?

Celebrytka do subtelny, mieniący się łańcuszek z niewielkich rozmiarów zawieszką w kilkunastu kształtach do wyboru. Nazwa naszyjnika pochodzi od gwiazd Hollywood, które chętnie sięgały po łańcuszek, komponując codzienne i wieczorowe zestawy. Niejednokrotnie biżuteria ozdabiała szyję najsłynniejszych aktorek i piosenkarek podczas gali i różnych eventów. A to wszystko za sprawą tego, że celebrytka jest niezwykle uniwersalna. Jej minimalistyczna forma sprawia, że stanowi dodatek do każdej stylizacji.

Celebrytka charakteryzuje się przede wszystkim subtelnym łańcuszkiem oraz jedną lub kilkoma zawieszkami. Łańcuszek jest cienki, ale jednocześnie solidny i trwały, dzięki czemu posłuży przez lata. Pełni przede wszystkim funkcję dekoracyjną, stanowiąc modny dodatek. Możesz wybrać krótszy lub dłuższy naszyjnik. W tym przypadku kieruj się głównie ubraniem, które założysz czy też dekoltem.

Naszyjnik ma być przede wszystkim widoczny, ale nie za krótki ani za długi. Ma być widoczny na bluzce lub sukience, a nie chować się pod nimi. Najlepiej wybrać modele z możliwością regulacji. Do wyboru masz również różne sploty. To, na jaki się zdecydujesz, jest kwestią indywidualną i zależy od Twojego gustu. Z kolei wybór zawieszki nie może być przypadkowy, ponieważ każda z nich ma zupełnie inne znaczenie.

Znaczenie zawieszek w celebrytkach złotych i srebrnych

Srebrna lub złota celebrytka to fenomenalny sposób na wyrażenie siebie oraz swoich uczuć. Każda zawieszka ma ukryte znaczenie i symbolizuje coś konkretnego. Dlatego wybór konkretnej powinien być zgodny z Twoim charakterem lub temperamentem osoby, której ją podarujesz.

• krzyżyk - wbrew pozorom łańcuszek z krzyżykiem nie jest zarezerwowany tylko dla osób wierzących. Co prawda, noszą go najczęściej osoby wierzące, które w ten sposób chcą podkreślić swoje przekonania religijne i przywiązanie do boga. Jednak wybierane są również przez wyznawców innych religii lub osoby niewierzące. Krzyż to symbol ochronny. Ponadto, ze względu na to, że występuje w różnych wielkościach i formach, posiada wyjątkowe walory estetyczne,

• serce - złota celebrytka z zawieszką w kształcie serca to znak miłości. Stanowi doskonały prezent dla ukochanej, który jest dowodem miłości,

• czterolistna koniczynka - roślina ta ma przynieść szczęście, Oznacza również sukces oraz pomyślność

• znak nieskończoności - to symbol nierozerwanego i wiecznego uczucia nie tylko miłości, ale również przyjaźni. Zawieszka w tym kształcie jest najczęściej wybierana jako prezent dla mamy, siostry czy przyjaciółki, aby podkreślić silną więź,

• koło - w niektórych kręgach kulturowych koło to symbol wieczności oraz nieśmiertelności.

• anioł - złota celebrytka z wizerunkiem aniołka jest bardzo często jako prezent dla bliskiej osoby, ponieważ Anioł symbolizuje ochronę,

• kwiat - to symbol delikatności oraz kobiecości.

Złota celebrytka na prezent

Srebrna lub złota celebrytka stanowi świetny pomysł na prezent z różnych okazji. Łańcuszek można podarować z okazji urodzin, imienin, rocznicę ślubu albo jako bożonarodzeniowy upominek. Jak wybrać celebrytkę jako podarunek? Przede wszystkim określ, kim jest dla ciebie osoba obdarowywana. Zastanów się, która zawieszka najlepiej odzwierciedli jej charakter, a także relację między Wami.

Mamie warto podarować łańcuszek z zawieszką w kształcie serca, symbolizującego uczucie. To także doskonały pomysł na upominek z okazji rocznicy ślubu. Z kolei przyjaciółce, która rozpoczyna nową pracę, przygotowuje się do egzaminu, wręcz naszyjnik z czterolistną koniczynką, która ma przynieść szczęście. Jeżeli Twoja siostra spodziewa się dziecka, z pewnością ucieszy się z biżuterii z zawieszką dziecięcych stópek albo anioła. Z kolei na urodziny podaruj jej zawieszkę w kształcie znaku nieskończoności, aby pokazać, że Wasza przyjaźń jest wieczna.